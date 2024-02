Рэпер Потап уехал из Украины в латиноамериканскую страну

Публикацию Потап сопроводил коллажем из двух фотографий. На одном кадре сам рэпер стоит в футболке с надписью Sorry, а на втором запечатлена собака Насти Каменских Мими. Исполнитель продублировал запись у себя в сторис и прикрепил песню группы Blue и Элтона Джона «Sorry Seems to Be the Hardest Word».