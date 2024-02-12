Группа AC/DC анонсировала первый тур за восемь лет

Рок-группа AC/DC отправится в европейский тур по 10 городам, говорится на официальном сайте коллектива. Последний тур группы под названием Rock or Bust состоялся в 2015 и 2016 годах.

© Nsn.fm

Сейчас музыканты вернулись на сцену для выступления на фестивале Power Trip в Калифорнии в декабре прошлого года. Первый концерт AC/DC состоится 17 мая в немецком городе Гельзенкирхене. Финальный концерт тура пройдет в Дублине.

Особыми эти концерты делает возвращение на сцену фронтмена Брайана Джонсона, который не участвовал в предыдущем туре из-за проблем со слухом. На сцене его заменил вокалист Guns N' Roses Эксл Роуз.