Звезды уехали, продюсеры остались: как живут Матвиенко, Дробыш, Фадеев и Пригожин
После начала спецоперации на Украине ряд звезд эстрады покинули Россию. Однако самые именитые продюсеры не стали никуда уезжать. Издание Life выяснило, чем сейчас занимаются Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин и упали ли их доходы.
Россию после начала спецоперации покинула певица Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. Также в Израиль переехал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иноагентом). Певица Кристина Орбакайте живет сейчас в США.
При этом в Госдуме выступили за введение мер против артистов с антироссийской позицией. Предполагается, что они не смогут принимать участие в реализации культурных проектов за счет средств государства.
Максим Фадеев
Ранее певица Катя Лель, чья песня «Мой мармеладный» завирусилась в Европе, пожаловалась, что не может ответить на предложения звукозаписывающих компаний и заключить контракт на ремейк, так как все права принадлежат продюсеру Максиму Фадееву. Продюсер якобы «не сошелся в цене с иностранцами».
При этом Фадеев, поддержавший СВО, ранее пострадал от западных санкций. Его вычеркнули из американского каталога «Мировые композиторы», лишили звания профессора музыки и арестовали все счета в западных банках, напоминает издание.
Виктор Дробыш
В свою очередь Виктор Дробыш, раскрутивший Стаса Пьеху, Николая Носкова, певицу Славу, продолжает хорошо зарабатывать. Его Национальная музыкальная корпорация за 2022 год выручила почти 110 млн рублей, а доход Первого музыкального издательства, соучредителем которого продюсер является, в том же году составил более 2,5 млрд.
Также продюсеру принадлежит половина «Фирмы Эльви» с деятельностью в сфере управления финансово-промышленными группами и банк «Новый век», чистая прибыль которого в прошлом году составила уже 215,4 млн рублей. Хорошие доходы позволяют Дробышу вкладываться в недвижимость, дорогие машины и путешествовать. Семья бизнесмена ездит в Швейцарию, Италию, ОАЭ и на Мальдивы.
Игорь Матвиенко
Известный продюсированием групп «Любэ», «Иванушки интернешнл», «Город 312», а также проектов «Фабрика» и «Корни» Игорь Матвиенко считает, что уехавшие из России артисты имеют шанс вернуться домой, если поменяют свои взгляды, так как российский народ умеет прощать и «у него доброе сердце».
Он активно занимается рядом проектов, в том числе #ЖИТЬ в поддержку людей, оказавшихся в сложной материальной ситуации. А осенью 2022 года в своем продюсерском центре организовал съемки видеоклипа и запись песни Ярослава Дронова «Встанем» в составе 13 звезд российской эстрады. Однако Матвиенко отмечал, что ему «заниматься певцами и певицами больше не интересно».
Матвиенко соучредитель семи компаний, работающих в сфере шоу-бизнеса. Только три из них - музыкальная академия М.А.М.А., Продюсерский центр Игоря Матвиенко и «Мейнстрим продакшн» - в 2022 году выручили 110 млн рублей, говорится в статье.
Также продюсер развивает проект строительства в столичном районе Мневники «города музыки», где планируется разместить академию, концертный зал, ресторан, апартаменты и подземный паркинг.
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин, продюсировавший Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, а также свою жену Валерию, отмечал, что на фоне развития стриминговых сервисов его доходы падают.
Однако у продюсера и его жены есть семикомнатная квартира в элитном ЖК на улице Крылатские Холмы, где авторский ремонт сделал английский дизайнер Габан О’Киф. Также семья Пригожина имеет в собственности дачу в Швейцарии и квартиру в ОАЭ, которая оценивается в сумму около 1 млн долларов.