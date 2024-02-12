Гузеева рассказала, как ее чуть не задрал медведь на Камчатке

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что однажды на Камчатке ее чуть не задрал медведь. Как сообщает Teleprogramma.pro, вместе с актрисой Светланой Крючковой она пошла на берег посмотреть на морских котиков, но встретила там совсем другое животное.

По словам артистки, вместе с Крючковой они «не соображали» и решили подойти к медведю, чтобы понаблюдать за ним. Женщинам повезло — зверь не стал на них нападать и просто ушел.

После того как знаменитости рассказали о произошедшем местным, они отметили, что делать так категорически нельзя. Если медведь увидел человека, то он всегда будет приходить на место встречи в поисках еды.

«Я уже молчу про то, что зверь в принципе может напасть на человека и лишить жизни», — добавила Гузеева.