Гузеева рассказала, как ее чуть не задрал медведь на Камчатке
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что однажды на Камчатке ее чуть не задрал медведь. Как сообщает Teleprogramma.pro, вместе с актрисой Светланой Крючковой она пошла на берег посмотреть на морских котиков, но встретила там совсем другое животное.
По словам артистки, вместе с Крючковой они «не соображали» и решили подойти к медведю, чтобы понаблюдать за ним. Женщинам повезло — зверь не стал на них нападать и просто ушел.
После того как знаменитости рассказали о произошедшем местным, они отметили, что делать так категорически нельзя. Если медведь увидел человека, то он всегда будет приходить на место встречи в поисках еды.
«Я уже молчу про то, что зверь в принципе может напасть на человека и лишить жизни», — добавила Гузеева.
Напомним, что в январе Гузеева подала в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Под брендами «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva она собирается производить косметику, кремы, масла, лаки, пятновыводители и химические бытовые средства, нижнее белье, а также оказывать различные услуги.