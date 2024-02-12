Сын Высоцкого высказался об эмиграции Пугачевой

«У любого человека, если он любит свою страну, — нет выбора. Он со своим народом. Если человек выбирает: "Я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи", — это его выбор, он ошибается», — пояснил он.