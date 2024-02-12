Садальский оказался на борту сломавшегося самолета
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский застрял в московском аэропорту Шереметьево из-за поломки самолета, о чем сообщил в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам артиста, утром 12 февраля он с коллегами собирался вылететь в Пятигорск в рамках гастрольного тура. Во время посадки пассажирам сообщили о поломке самолета и задержке вылета, из-за чего актеры могут не успеть на вечерний спектакль.
Сели в самолет, попросили всех на выход.... Пилот сказал, поломка... Когда вы летите, самолету все равно, кто вы. Неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует, это: насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо?.... Хорошо, что на земле обнаружили поломку, — поделился мыслями Садальский.
Ранее Садальский осудил телеведущую Леру Кудрявцеву после скандала в программе Андрея Малахова. Поступок звезды, плеснувшей водой в героиню шоу, он назвал «позором». По мнению Садальского, «ведущая помойного канала не ведает, что творит». Актер сообщил, что было бы справедливо, если б Кудрявцева «облила бы своих гостей энтэвэшных, которые и за миллион не хотят рассказывать наболевших историй».