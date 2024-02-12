Садальский оказался на борту сломавшегося самолета

Сели в самолет, попросили всех на выход.... Пилот сказал, поломка... Когда вы летите, самолету все равно, кто вы. Неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует, это: насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо?.... Хорошо, что на земле обнаружили поломку, — поделился мыслями Садальский.