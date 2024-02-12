Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

© Lenta.ru

Бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева осудили каждого к семи годам заключения.

Прокурор запрашивал для них от 7,5 до восьми лет.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.