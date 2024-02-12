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Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова
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Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора Ксении Собчак — за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева осудили каждого к семи годам заключения.

Прокурор запрашивал для них от 7,5 до восьми лет.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.

17 ноября журналистка принесла извинения главе «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Кузьмин и Бигаев тоже искренне сожалеют о содеянном.

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