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Певица Леди Гага появилась на Супербоуле с бойфрендом Полански

Певица Леди Гага впервые за долгое время вышла на публику вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Майклом Полански. Фотографии пары опубликованы на сайте Just Jared.

Певица Леди Гага появилась на Супербоуле с бойфрендом Полански
© Газета.ру

Леди Гага и Майкл Полански были замечены на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе, где 11 февраля прошел Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Певица надела красную футболку, шорты, черную кожаную куртку, колготки в сетку и сапоги на экстремальной платформе. Бизнесмен выбрал для мероприятия красное худи, коричневые брюки, ботинки на шнуровке и черную кепку.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2020 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В сентябре прошлого года Леди Гага опубликовала фотографию без косметики и фильтров. Звезда позировала дома и делала макияж на камеру.

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