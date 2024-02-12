Певица Леди Гага появилась на Супербоуле с бойфрендом Полански

Певица Леди Гага впервые за долгое время вышла на публику вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Майклом Полански. Фотографии пары опубликованы на сайте Just Jared.

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Леди Гага и Майкл Полански были замечены на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе, где 11 февраля прошел Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Певица надела красную футболку, шорты, черную кожаную куртку, колготки в сетку и сапоги на экстремальной платформе. Бизнесмен выбрал для мероприятия красное худи, коричневые брюки, ботинки на шнуровке и черную кепку.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2020 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.