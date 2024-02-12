Участник «Дом-2» Алексей Авдеев перенес инсульт

Актер и участник шоу «Дом-2» Алексей Авдеев перенес инсульт. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

© Вечерняя Москва

44-летний актер поделился видеороликом с последствиями инсульта: мужчина пытается говорить, однако вместо этого у него получается только мычать. Сейчас Авдеев общается со своими фанатами с помощью записок. В ответ на такие заявления пользователи Сети обвинили актера в обмане, однако тот ложь со своей стороны опровергает.

— Я постараюсь начать говорить, сам этого хочу. «Нет хайпа» и желания объяснять что-то, есть желание вернуть речь... Вот и прошу у вас понимания, — рассказал Авдеев.

В январе выяснилось, что причиной смерти народного артиста СССР, режиссера и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта.