Певица Калашникова пожаловалась на недобросовестных арендаторов квартиры

Российская певица Анна Калашникова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ пожаловалась на недобросовестных арендаторов, которые привели в негодность одну из ее квартир.

Артистка призналась, что взяла за правило больше не сдавать жилье мужчинам, после того, как один из них сначала отказался платить, а потом выломал дверь, когда она поставила новый замок, после чего продолжал издеваться над ней.