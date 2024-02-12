Певица Калашникова пожаловалась на недобросовестных арендаторов квартиры

Арендаторы «убили» квартиру российской певицы
Российская певица Анна Калашникова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ пожаловалась на недобросовестных арендаторов, которые привели в негодность одну из ее квартир.
Артистка призналась, что взяла за правило больше не сдавать жилье мужчинам, после того, как один из них сначала отказался платить, а потом выломал дверь, когда она поставила новый замок, после чего продолжал издеваться над ней.
Троллил на общих вечеринках, хамил, грубил, писал моему парню: «А вы знаете, тут ваша девушка мне то-то и то-то», — рассказала Калашникова.