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Арендаторы «убили» квартиру российской певицы

Российская певица Анна Калашникова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ пожаловалась на недобросовестных арендаторов, которые привели в негодность одну из ее квартир.

Певица Калашникова пожаловалась на недобросовестных арендаторов квартиры
© News.ru

Артистка призналась, что взяла за правило больше не сдавать жилье мужчинам, после того, как один из них сначала отказался платить, а потом выломал дверь, когда она поставила новый замок, после чего продолжал издеваться над ней.

Троллил на общих вечеринках, хамил, грубил, писал моему парню: «А вы знаете, тут ваша девушка мне то-то и то-то», — рассказала Калашникова.

Шоу-бизнес
Анна Калашникова