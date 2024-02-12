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«Дискотека Авария» спела песню про трусы бывшего нефтяника из Сургута

Группа «Дискотека Авария» перепела песню про трусы, которую написал кондитер из Сургута Максим Щербаков. Автор трека «Потерявший» учился на нефтяника в Тюмени, где и снял клип на свою песню. Выступление на музыкальном шоу «Конфетка» произвело фурор и среди зрителей, и среди звездного жюри.

«Дискотека Авария» спела песню про трусы бывшего нефтяника из Сургута
© РИА Новости

«Учился на нефтяника в Тюмени, но понял, что это не мое. Музыкой занимаюсь еще со школьных времен. Моя песня была написана из сообщений с бывшей девушкой. Из переписки получилось собрать текст и написать музыку. С новой девушкой мы познакомились на съемках этого клипа, мы до сих пор вместе», — рассказал Щербаков на шоу «Конфетка».

По итогам зрительского голосования сургутянин набрал рекордное количество баллов в шоу «Конфетка». Жюри также отдало свои голоса Щербакову. Кондитер-музыкант получил приз в размере 300 тысяч рублей.

«Деньги пойдут на открытие собственной кондитерской», — добавил Щербаков.

Еще один житель Сургута Дмитрий Мустяцэ участвовал в другом музыкальном шоу «Перепой звезду!». Сначала соревновался в вокальном мастерстве с блогершей Кариной Кросс, а потом выступил на одной сцене с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским.

Шоу-бизнес
Карина Кросс
Максим Щербаков
Сургут
Тюмень