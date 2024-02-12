«Дискотека Авария» спела песню про трусы бывшего нефтяника из Сургута

«Учился на нефтяника в Тюмени, но понял, что это не мое. Музыкой занимаюсь еще со школьных времен. Моя песня была написана из сообщений с бывшей девушкой. Из переписки получилось собрать текст и написать музыку. С новой девушкой мы познакомились на съемках этого клипа, мы до сих пор вместе», — рассказал Щербаков на шоу «Конфетка».