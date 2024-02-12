Певец Сосо Павлиашвили опубликовал редкое фото со старшей дочерью

Певец Сосо Павлиашвили показал свою повзрослевшую дочь от танцовщицы Ирины Патлах. Артист опубликовал редкое фото с 19-летней Елизаветой в соцсетях.

«Я и моя Зюзю. Храни Бог наших детей», — написал композитор.

Павлиашвили и Патлах вместе 25 лет, они познакомились в студии звукозаписи и два года общались как друзья. Певец на 17 лет старше своей возлюбленной, но, по его признанию, разницу в возрасте они никогда не ощущали. В 2004 году у них родилась Елизавета, а через четыре года появилась еще одна дочь, ее назвали Сандрой.