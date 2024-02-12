Певец Сосо Павлиашвили опубликовал редкое фото со старшей дочерью
Певец Сосо Павлиашвили показал свою повзрослевшую дочь от танцовщицы Ирины Патлах. Артист опубликовал редкое фото с 19-летней Елизаветой в соцсетях.
«Я и моя Зюзю. Храни Бог наших детей», — написал композитор.
Павлиашвили и Патлах вместе 25 лет, они познакомились в студии звукозаписи и два года общались как друзья. Певец на 17 лет старше своей возлюбленной, но, по его признанию, разницу в возрасте они никогда не ощущали. В 2004 году у них родилась Елизавета, а через четыре года появилась еще одна дочь, ее назвали Сандрой.
Артист сделал предложение Патлах в 2014 году во время концерта, однако официально свои отношения пара пока не зарегистрировала, но обвенчалась в 2020 году. Павлиашвили признавался в личном блоге, что они долго шли к этому событию. Он показывал подписчикам, как прошло таинство, на котором присутствовали самые близкие родственники и друзья, в том числе сын исполнителя от первого брака с Нино Учанейшвили. Певец неоднократно говорил, что у Левана сложились прекрасные отношения с Ириной и единокровными сестрами.