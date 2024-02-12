«Чемоданчик собрали?»: Собчак предложили бежать из России

Поклонники телеведущей Ксении Собчак под последним постом журналистки в Instagram (деятельность в РФ запрещена) посоветовали ей собирать чемоданы и уезжать из России. Поводом стал выход скандального фильма НТВ «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Некоторые пользователи предположили, что в скором времени Собчак может получить статус «иноагента».

Чемоданчик еще не собрали? Думаю, что пора, — написала в комментариях зрительница Милка Милк.

Подписчица Ирина Василь предположила, что фильм НТВ был сигналом к тому, что Собчак «скоро наградят почетным званием «иноагента». Зритель с ником stilysh.corner посоветовал телеведущей бежать из страны. Пользовательница Василиса премудрая задалась вопросом, когда Собчак «выдворят из страны», отметив, что у нее «с отцом разные мнения о жизни россиян».

Отец в гробу переворачивается от вас, как в 90-х, так и сейчас. Как могла у Собчак появиться такая дочь? — размышляет Ольга Федорова.