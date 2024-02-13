«Слот» отменил три концерта в России

Рок-группа «Слот» отменила три концерта в России Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам музыкантов, отменены концерты в Тамбове 15 февраля, в Пензе 17 февраля, в Тольятти 18 февраля.

»[Концерты] отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», — объяснили в «Слоте».

Деньги за проданные билеты, уточнили артисты, будут возвращены зрителям в ближайшее время.

«Слот» был основан Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых в 2002 году. Их дебютный альбом вышел в 2003-м. Женский вокал на альбоме принадлежал Теоне Дольниковой. В том же году артистка покинула коллектив.