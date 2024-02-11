Вика Цыганова специально упала в обморок в Кремлевском дворце

Вика Цыганова заявила, что специально упала в обморок
В конце декабря певица Вика Цыганова всерьез встревожила поклонников. В канун Нового года звезда приехала в Кремлевский дворец, чтобы вручить подарки детям Донбасса. Однако никому их отдать Вика так и не смогла, упав в зале в обморок.
СМИ предполагали, что певицу всерьез подводит здоровье. Сама же Цыганова уверяет, что ситуация обстояла немного иначе. По словам певицы, она не почувствовала недомогание, а упала в обморок специально.
«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось», — заявила артистка в разговоре с «МК».
Она пояснила, что может упасть в обморок по своему желанию, если ей «очень нужно».
Между тем состояние здоровья певицы все же вызывает беспокойство у фанатов. Несколько месяцев назад Цыганова призналась, что у нее «большие проблемы с головой». Звезда сообщила, что лечилась более 15 лет, но до сих пор испытывает проблемы.