Вика Цыганова специально упала в обморок в Кремлевском дворце

В конце декабря певица Вика Цыганова всерьез встревожила поклонников. В канун Нового года звезда приехала в Кремлевский дворец, чтобы вручить подарки детям Донбасса. Однако никому их отдать Вика так и не смогла, упав в зале в обморок.

СМИ предполагали, что певицу всерьез подводит здоровье. Сама же Цыганова уверяет, что ситуация обстояла немного иначе. По словам певицы, она не почувствовала недомогание, а упала в обморок специально.

«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось», — заявила артистка в разговоре с «МК».

Она пояснила, что может упасть в обморок по своему желанию, если ей «очень нужно».