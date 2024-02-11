Вдова Пьера Нарцисса выходит замуж
Валерия Калачева, вдова исполнителя хита «Шоколадный заяц», выходит замуж. Ее избранником стал композитор Евгений Шахрай.
Валерия рассказала журналистам «Комсомольской Правды», что Евгений был ранее знаком с Нарциссом и бывал на совместных мероприятиях, но она его не помнила. Уже после того, как Валерия и Евгений познакомились заново, Валерия увидела и его и себя на общих фотографиях с Нарциссом.
«Евгений подсел за наш столик, представился. Сказал, что сразу меня узнал, выразил соболезнования в связи с уходом Пьера. Он сообщил, что был знаком с Нарциссом и бывал на совместных мероприятиях. При этом – удивительно – я совершенно не помню Женю на этих концертах с Нарциссом, а ведь я тоже там бывала. Однако уже позже Евгений показал мне фотографии, от которых я буквально впала в ступор. Снимки сделаны около трех лет назад
И вот, на фотографиях, я вижу: мы стоим дружеским кругом с артистами. В центре фото мы с Нарциссом и… Женя», - рассказала Калачева.
Свадьба состоится этой весной, а играть на ней будет друг детства Шахрая – музыкант Владимир Кузьмин.
Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры в июне позапрошлого года.