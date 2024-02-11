Вдова Пьера Нарцисса выходит замуж

«Евгений подсел за наш столик, представился. Сказал, что сразу меня узнал, выразил соболезнования в связи с уходом Пьера. Он сообщил, что был знаком с Нарциссом и бывал на совместных мероприятиях. При этом – удивительно – я совершенно не помню Женю на этих концертах с Нарциссом, а ведь я тоже там бывала. Однако уже позже Евгений показал мне фотографии, от которых я буквально впала в ступор. Снимки сделаны около трех лет назад