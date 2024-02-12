Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

«Тейлор Свифт дважды была его целью, успешно справилась с этим и добилась успеха. Между тем Канье чувствует необходимость упоминать ее каждый раз, когда ему нужно влияние и внимание», — написал один из поклонников певицы в соцсетях. «Это многое говорит о том, как он отчаянно хочет быть актуальным прямо сейчас», — добавил второй пользователь.