«Ничего не переводите!»: мошенники взломали блог Ланской
У Валерии Ланской, как и у практически всех, публичных и не только, людей, есть свой блог, доступ к которому смогли получить злоумышленники. Они начали просить перевести деньги от имени актрисы.
Звезда серила «Принцесса цирка» вовремя заметила, что столкнулась с сетевым мошенничеством.
Ланская сразу же обратилась к подписчикам, пишет издание thevoicemag.
Увидев это, Ланская сразу же обратилась к поклонникам. «Меня взломали в Telegram! Ничего не переводите! Подделали голос!» — сообщила Валерия.
Ранее СМИ писали, что депутат Госдумы и актер, в послужном списке которого числятся и полицейские, и юристы, расстался с 1 млн рублей не по своей воле. На Певцова вышли мошенники с классической схемой. Они связались с артистом в Telegram, где представились сотрудниками ФСБ.
По версии журналистов, сотрудники ФСБ (разумеется, поддельные) убедили актера, что его деньги находятся в опасности, потому что на них положили глаз злоумышленники. И тот перевел сбережения на якобы безопасный счет.