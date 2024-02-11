«Ничего не переводите!»: мошенники взломали блог Ланской

У Валерии Ланской, как и у практически всех, публичных и не только, людей, есть свой блог, доступ к которому смогли получить злоумышленники. Они начали просить перевести деньги от имени актрисы.

Звезда серила «Принцесса цирка» вовремя заметила, что столкнулась с сетевым мошенничеством.

Ланская сразу же обратилась к подписчикам, пишет издание thevoicemag.

Увидев это, Ланская сразу же обратилась к поклонникам. «Меня взломали в Telegram! Ничего не переводите! Подделали голос!» — сообщила Валерия.

Ранее СМИ писали, что депутат Госдумы и актер, в послужном списке которого числятся и полицейские, и юристы, расстался с 1 млн рублей не по своей воле. На Певцова вышли мошенники с классической схемой. Они связались с артистом в Telegram, где представились сотрудниками ФСБ.