Газманов пожаловался на проблемы с голосом

Олег Газманов сейчас ездит по России с большим гастрольным туром. Это юбилейное мероприятие – Олег Михайлович на сцене уже 55 лет.

В социальных сетях Газманов поблагодарил поклонников за теплый прием. Но и признался, что у него появились проблемы с голосом. Ему стало тяжело брать высокие ноты. Кроме того, приходится осовременивать некоторые старые хиты, пишет Экспресс Газета.

«Иногда вспоминаю какие-то песни 15–30-летней давности и начинаю их переосмысливать, менять слова, аранжировку и снова включать в репертуар этого тура. Иногда приходится понижать тональность — голос стал не такой звонкий и верхние ноты брать тяжело», - написал исполнитель.

Газманов также подчеркнул, что написал много новых песен, и не намерен останавливаться в творчестве. Он рад, что и новые композиции находят отклик у зрителей.

Ранее Олег Газманов жестко высказался о медиаменеджерах российских радиостанций и телеканалов из-за отсутствия, по его мнению, в эфирах песен патриотической направленности.