Бородина подарила годовалой дочери Орловой Bentley

Ольга Орлова пригласила свою подругу Ксению Бородину на первый день рождения своей дочери Анны. Телеведущая пришла с подарком – она вручила малышке белую детскую машину на управлении Bentley, украшенную огромным розовым бантом, - пишет gazeta.ru.

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Ксения, которая является крестной мамой девочки, посадила Анну в автомобиль. Ребенок заинтересовался большой игрушкой, но для того, чтобы ее освоить, Анне придется немного подрасти.

«Еще и номера есть! Батюшки мои!» — сказала Ольга Орлова.

Анна – второй ребенок экс-солистки «Блестящих». Она родилась в браке с бизнесменом Валерием Масловым. У нее есть взрослый старший брат от первого супруга певицы.