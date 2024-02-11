Бородина подарила годовалой дочери Орловой Bentley
Ольга Орлова пригласила свою подругу Ксению Бородину на первый день рождения своей дочери Анны. Телеведущая пришла с подарком – она вручила малышке белую детскую машину на управлении Bentley, украшенную огромным розовым бантом, - пишет gazeta.ru.
Ксения, которая является крестной мамой девочки, посадила Анну в автомобиль. Ребенок заинтересовался большой игрушкой, но для того, чтобы ее освоить, Анне придется немного подрасти.
«Еще и номера есть! Батюшки мои!» — сказала Ольга Орлова.
Анна – второй ребенок экс-солистки «Блестящих». Она родилась в браке с бизнесменом Валерием Масловым. У нее есть взрослый старший брат от первого супруга певицы.
Ранее Ксения Бородина дала подруге совет, как избавить себя от лишних переживаний. По мнению ведущей «Последнего героя», от хейтерских пабликов просто нужно отписаться, избавив себя от такого контента.