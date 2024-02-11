Галкин* оскорбил Австралию во время выступления в Сиднее

Комик Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) во время своего выступления в Сиднее оскорбил Австралию и австралийцев, сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков .

Худяков сообщил, что русскоязычный австралиец рассказал ему, как Галкин критиковал Австралию во время своего концерта. Комик раскритиковал музеи, галереи Сиднея, а также культуру Австралии, передает «Царьград» .

Напомним, комика не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию. До этого концерт Галкина был отменен в Таиланде. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».