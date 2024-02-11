Топалов признался, что ненавидел Лазарева
Влад Топалов рассказал о том, как дружба и совместная работа с Сергеем Лазаревым завершилась взаимной неприязнью. Об этом певец сообщил в интервью Василию Шурову на YouTube.
Дело оказалось в том, что Топалов в свое время заболел звездной болезнью из-за популярности дуэта «SMASH», пишет gazeta.ru.
«Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, из каждого утюга звучат мои песни. Я со своей машиной, с квартирой в центре Москвы. Родители развелись, и меня никто не контролирует, я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала. Все пойдет плохо!» — рассказал Топалов.
Влад все больше и больше расслаблялся, а Сергей пришел к выводу, что пора делать сольную карьеру. Музыканты все больше отдалялись друг от друга, и в итоге начал страдать творческий процесс.
«Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу», - отметил Топалов.
Российский поп-исполнитель Влад Топалов признался, что по-прежнему испытывает тягу к наркотическим веществам, однако старается держаться.