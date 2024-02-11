Топалов признался, что ненавидел Лазарева

«Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, из каждого утюга звучат мои песни. Я со своей машиной, с квартирой в центре Москвы. Родители развелись, и меня никто не контролирует, я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала. Все пойдет плохо!» — рассказал Топалов.