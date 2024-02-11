В соцсетях пишут, что Филипп Киркоров получил гражданство США
Появился слух, что 56-летний Филипп Киркоров, попавший под отмену концертов из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, позаботился о новом месте жительства. С начала года певец проводит время в Майами. Как выяснилось, в Америку бывший король российской эстрады приехал не столько для отдыха, сколько для того, чтобы получить вид на жительство. Это позволит ему в будущем окончательно эмигрировать из России. О новом гражданстве Киркорова сообщили блогеры в соцсетях.
«У певца есть своя вилла в Майами, – поделились источники. – С американским паспортом его законное пребывание в США не является проблемой. Также он занимается оформлением документов для вида на жительство ещё и для своего директора Максима Ситника».
Официальные представители певца не стали комментировать эти слухи.
«Без комментариев», – отрезала помощница звезды, отвечающая за PR.
При этом информация о том, что к болгарскому паспорту Киркоров намерен получить ещё и американский, появлялась и раньше. Правда, сам певец уверяет, что любит Россию и покидать её не намерен.Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что Филипп Киркоров вызвал самое большое разочарование публики после «голой вечеринки».