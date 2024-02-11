В соцсетях пишут, что Филипп Киркоров получил гражданство США

Появился слух, что 56-летний Филипп Киркоров, попавший под отмену концертов из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, позаботился о новом месте жительства. С начала года певец проводит время в Майами. Как выяснилось, в Америку бывший король российской эстрады приехал не столько для отдыха, сколько для того, чтобы получить вид на жительство. Это позволит ему в будущем окончательно эмигрировать из России. О новом гражданстве Киркорова сообщили блогеры в соцсетях.