Дюжев высказался о поведении Кологривого
После успеха в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый стал очень популярен. В связи с этим журналисты часто берут у него интервью. А Никита избрал для себя амплуа правдоруба и постоянно критикует и российский кинематограф и коллег по цеху.
Он, в частности, заявил, что артисты без профессионального образования получают роли блату, приведя в пример Александру Бортич и Оксану Акиньшину. А игру Александра Абдулова он назвал «скучной».
Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев назвал поведение Никиты Кологривого юношеским максимализмом. Об этом он побеседовал с журналистами «Комсомольской Правды».
«Никита Кологривый – замечательный актер. Он мне очень понравился в талантливой работе «Слово пацана». Но есть дело юности и зрелости. Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно, когда они являются открытием, и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит», - объяснил заслуженный артист России.
Ранее актер Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком за то, что тот подверг критике актерское мастерство таких признанных легенд театра и кино, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.