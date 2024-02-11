Дюжев высказался о поведении Кологривого

«Никита Кологривый – замечательный актер. Он мне очень понравился в талантливой работе «Слово пацана». Но есть дело юности и зрелости. Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно, когда они являются открытием, и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит», - объяснил заслуженный артист России.