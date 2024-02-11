Эксперт объяснил отмену концертов Орбакайте

Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал ситуацию с отменами выступлений Кристины Орбакайте. Он убежден, что общественность недовольна тем, что дочь Аллы Пугачевой теперь живет в США.

По словам Бабичева, люди возмущены тем, что певица живет за рубежом, а зарабатывает в России. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Часть россиян не понимает, как так можно пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», - озвучил свое мнение Евгений.

Бабичев констатирует, что сейчас Кристина Орбакайте может рассчитывать в России только на частные концерты.

Бывший продюсер «Тату» Леонид Дзюник призвал не «травить» певицу Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Такое мнение он высказал в беседе с News.ru.