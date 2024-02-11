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Рудковская пожаловалась на домработниц

Яна Рудковская рассказала, что не раз становилась жертвой непорядочности домашнего персонала.

Рудковская пожаловалась на домработниц
© РИА Новости

Жена фигуриста Александра Плющенко в личном блоге рассказала, что увидела, как ругались ее помощницы. После этого одна из женщин была уволена. Но этот шал повлек за собой очередные неприятности для Яны, информирует 5 Канал.

«Она, (уволенная домработница – прим. ред ) понимая, что терять ей больше нечего, присылает мне целую пачку фотографий, на которой другая помощница позирует в моей одежде», — написала Рудковская.

А в ответ вторая сотрудница рассказала, что уволенная мылась в ванной продюсера.

«От двух фактов сразу я вообще офигела. Сейчас у меня, конечно, и она тоже не работает», — сообщила продюсер.

Кроме того, нанятый водитель разбил элитный внедорожник стоимостью 30 миллионов рублей. После скандалов Рудковская установила в особняке камеры видеонаблюдения.

Шоу-бизнес
Александр Плющенко
Яна Рудковская
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