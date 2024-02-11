Биковичу посоветовали переключиться на российские проекты

На презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink обсуждалась ситуация, в которую попал сербско-российский актер Милош Бикович. Биковича оставили без роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос», где он должен был сыграть русского персонажа. Однако из-за любви к РФ и поддержки СВО актера лишили возможности появиться в проекте.

Коллега по цеху Анна Снаткина в беседе с 5-tv.ru на презентации посоветовала Милошу не огорчаться, а переключиться на иные проекты.

«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — сказала она.

Ранее продюсер «Чернобыля» Михаил Китаев выразил поддержку Милошу Биковичу, который не снимется в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Соответствующую публикацию Китаев сделал в своем микроблоге.