Ксения Бородина подарила дочери Ольги Орловой машину Bentley

Певица Ольга Орлова пригласила телеведущую Ксению Бородину на первый день рождения своей дочери Анны. Экс-солистка «Блестящих» показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), какой подарок преподнесла крестная мама девочки.

Ксения Бородина вручила годовалой имениннице белую детскую машину на управлении Bentley. Телеведущая посадила дочь Орловой в автомобиль, украшенный розовым бантом.

«Еще и номера есть! Батюшки мои!» — сказала Ольга Орлова за кадром.

На этой неделе экс-солистка «Блестящих» призналась, что не встает по ночам к плачущей дочери. Певица объяснила свое поведение и ответила на критику в соцсетях.

Осенью 2021 года Ольга Орлова вышла замуж за Валерия Маслова спустя два года отношений. Пара не стала устраивать пышную свадьбу. Вместо этого певица и бизнесмен скромно расписались. В социальных сетях Ольга показала обручальные кольца, которые они приобрели с мужем.

В феврале 2023 года экс-солистка «Блестящих» родила дочь Анну. Этот ребенок стал вторым для артистки. Ольга также воспитывает сына Артема, который появился в браке с бизнесменом Александром Кармановым. После развода певица сохранила хорошие отношения с бывшим мужем.