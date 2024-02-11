Бузова считает, что ее критикуют из зависти
Ольга Бузова была гостьей Big Love Show в Москве. После мероприятия она пообщалась с журналистами.
На одежде у Бузовой было прикреплено множество булавок, поэтому ее спросили, не боится ли она сглаза. Ольга ответила, что в сглаз просто не верит.
«Я полагаюсь на себя, свою силу и энергию, добро, любовь. Этот наряд – просто стиль», – сказала она.
Прокомментировала поющая телеведущая и высказывание экс-продюсера Светланы Лободы. Нателла Крапивина назвала Бузову «вечно пьяной». Она считает, что Крапивина ей просто завидует, пишет «Комсомольская Правда».
«Мне хочется верить, что это просто ревность из-за того, что она со мной не работает. Вот мне кто-то сейчас сказал об этом, я если честно даже не видела. Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на мою новую программу, на запись новых песен. Я вообще люблю людям говорить и смотреть в глаза. На протяжении моей 20-летней карьеры про меня все за глаза говорят, а я вам в глаза говорю и рассказываю все!» – заявила Бузова.
Российский блогер Евгений Ершов подрался с другим участником нового телешоу «Это нормально?», ведущими которого стали певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров. Премьера шоу запланирована на 19 февраля и должна состояться на канале ТНТ.