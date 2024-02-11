Бузова считает, что ее критикуют из зависти

«Мне хочется верить, что это просто ревность из-за того, что она со мной не работает. Вот мне кто-то сейчас сказал об этом, я если честно даже не видела. Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на мою новую программу, на запись новых песен. Я вообще люблю людям говорить и смотреть в глаза. На протяжении моей 20-летней карьеры про меня все за глаза говорят, а я вам в глаза говорю и рассказываю все!» – заявила Бузова.