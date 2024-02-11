Ольга Бузова резко ответила на обвинения в алкоголизме

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на обвинения продюсера Нателлы Крапивиной в алкоголизме. Об этом сообщает издание Super.ru.

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На этой неделе бывший продюсер певицы Лободы устроила прямой эфир на своем YouTube-канале. Нателла Крапивина нелестно высказалась в адрес Ольги Бузовой, назвав ее "вечно пьяной".

"Просто человек развлекается, она коньячку дала стопарик и погнали", — заявила Крапивина.

На концерте Big Love Show Бузова прокомментировала высказывания продюсера. Певица заявила, что узнала про слова Крапивиной от журналистов.

"Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на новую программу, которую я сейчас ежедневно снимаю для ТНТ, на творчество, на запись новых песен", — ответила Бузова.

Певица отметила, что привыкла говорить людям в глаза в отличие от других артистов. Бузова также назвала ревностью слова Крапивиной.

"Мне хочется верить, что это просто ревность, что она со мной не работает. Знаете, как мальчики дергают за косички девочек, которые их отвергают", — добавила певица.