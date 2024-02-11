«Было уже поздно»: Топалов назвал причину развала группы SMASH
Существование популярного дуэта SMASH, состоявшего из певцов Сергея Лазарева и Влада Топалова, завершилось из-за личных разногласий артистов. На это повлияла в том числе и захлестнувшая одного из участников коллектива звездная болезнь. Об этом рассказал певец Влад Топалов.
По его словам, в период, когда они с Лазаревым стали известны на всю страну, он приобрел звездную болезнь. В этот период Топалов обладал личной машиной и квартирой в центре столицы, в которой жил один. Певец назвал это формулой «полного провала». При этом Топалов не помнит, коснулась ли «звездная болезнь» Лазарева — они работали, а после разбредались каждый по своим тусовкам. К этому моменту уже ничто не могло объединить артистов.
— Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу. Я честно стал лениться, а Серега не понимал, зачем ему второй. У нас все было построено на дружеском союзе, но никто не определил правила игры. Когда папа принес контракт, было уже поздно, — признался Топалов в интервью доктору Василию Шурову на его YouTube-канале.
В 2021 году Лазарев и Топалов решили вновь объединиться в рамках группы Smash спустя 15 лет после прекращения деятельности коллектива. В честь 20-летия со дня создания группы звезды решили выступить для поклонников вдвоем.
Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов рассказали, что однажды оказались на грани развода, но с помощью семейного психолога смогли восстановить отношения.