Топалов назвал причину развала группы SMASH

Существование популярного дуэта SMASH, состоявшего из певцов Сергея Лазарева и Влада Топалова , завершилось из-за личных разногласий артистов. На это повлияла в том числе и захлестнувшая одного из участников коллектива звездная болезнь. Об этом рассказал певец Влад Топалов.

По его словам, в период, когда они с Лазаревым стали известны на всю страну, он приобрел звездную болезнь. В этот период Топалов обладал личной машиной и квартирой в центре столицы, в которой жил один. Певец назвал это формулой «полного провала». При этом Топалов не помнит, коснулась ли «звездная болезнь» Лазарева — они работали, а после разбредались каждый по своим тусовкам. К этому моменту уже ничто не могло объединить артистов.