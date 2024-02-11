Милохин отказался выходить на бой под песню «Я русский»

«Трек, под который выйду на бой? Это секрет и сюрприз для всех зрителей. Но точно не под трек Шамана «Я русский» — это кринж. И я имел в виду Шамана. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез. А мне хочется, чтобы все поняли, насколько этот поединок может быть важен и серьезен для меня», — заявил блогер.