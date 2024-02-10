Васильева призналась, что ей трудно смириться с возрастом

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — призналась Татьяна Григорьевна