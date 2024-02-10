Васильева призналась, что ей трудно смириться с возрастом
Татьяна Васильева не скрывает, что прибегает к услугам не только косметологов, но и пластических хирургов. Звезда не отказывается ни от какой возможности сохранить красоту, о чем она рассказала в передаче «Хватит слухов!» на Центральном телевидении, пишет портал thevoicemag.
«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — призналась Татьяна Григорьевна
Несколько лет назад Васильева едва не погибла от осложнений после пластической операции. Незадолго до операции она заболела, скрыла это от докторов и лечилась аспирином. В результате после наркоза у народной артистки открылось сильное кровотечение.
Сейчас Васильева продолжает работать в театре и сниматься в кино. Актриса бреется налысо, носит парики и не скрывает, что вставила себе зубные импланты. Она остается востребованным профессионалом. В недавнем интервью она заявила, что работает каждый день и имеет возможность помогать детям.