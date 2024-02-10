Лазарев готов оказать помощь «диско-бабушке» Уляшовой

Лидия Уляшова, 65-летняя пенсионерка из Сыктывкара, очень любит музыку. По возможности она ходит на все музыкальные мероприятия, куда удается попасть. Бабашку в платочке запечатлели и показали на всю страну еще в 2017 году, когда она лихо плясала на танцполе.

А накануне Уляшова попала на концерт Сергея Лазарева. Певец заметил диско-бабушку и узнал, что у Уляшовой непростая судьба. Он готов изучить ситуацию и помочь Лидии.

Как пишет teleprogramma.pro, Лазарев сам вызвался оказать посильную помощь.

«Она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не так все радостно, к сожалению, у нее проблемы с жильем, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь», - рассказал Лазарев.

По информации из социальных сетей, Лидия Уляшева вынуждена ютиться в крошечной комнате в общежитии. Она инвалид детства, и из личного имущества у нее только полуразрушенный дом в деревне с печным отоплением.

Несколько лет назад певец Сергей Лазарев заявил об открытии компании «Пудель-штрудель» - корма и лакомства для собак и кошек. Однако продукция была доступна не массовым потребителям, а только обеспеченным, поэтому и прибыль была небольшой, а вскоре предприятие перестало приносить хоть какой-то доход.