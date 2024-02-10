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Представитель Киркорова высказалась о блокировке его счетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) не блокировала счета российского артиста Филиппа Киркорова, как об этом сообщали некоторые СМИ. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» рассказала пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Представитель Киркорова высказалась о блокировке его счетов
© globallookpress.com

Представитель артиста заявила, что у музыканта не осталось непогашенных задолженностей. По этой причине все сообщения на этот счет можно считать недостоверными.

«Я связалась с нашими юристами, это неправда, никакие счета не арестованы», — опровергла Успенская слухи о блокировках.

Как ранее сообщали журналисты нескольких изданий, налоговая заблокировала счета Киркорова сразу в трех банках из-за непогашенного долга по страховым взносам в 47 тысяч рублей. Сам артист информацию об этом не комментировал.

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