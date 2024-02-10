СМИ: певец Звонкий получил от фанатки многомиллионный подарок

Исполнитель хитов «Голоса» и Shine Андрей Звонкий получил от преданной фанатки подарок. София купила ему вертолет стоимостью около 7 миллионов долларов. Мотив – чтобы Андрею было удобно до нее добраться.

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Как рассказывает СтарХит, сама София живет в Ницце, но свой прошлый день рождения отмечала в Стамбуле, чтобы Андрею, который должен был петь на празднике, было проще лететь.

Именно тогда девушка сказала, что решит транспортные проблемы исполнителя. Правда, ее слова сочли за шутку.

«В следующий раз подарю тебе вертолет, чтобы было еще удобнее добираться».

Тем не менее, шутка оказалась правдой. Через пару месяцев она сообщила Звонкому, что вертолет уже в Москве. Менеджер певца отправилась по указанному адресу, обнаружила там воздушное судно и необходимый комплект документов.

Артист не раскрывает местонахождение винтокрылой машины. Но уже использовал ее в творческом проекте, сняв в новом клипе — «Выше».