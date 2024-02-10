«Так себе человечек»: Лазарев упрекнул Баскова

Российский поп-певец Сергей Лазарев во втором выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия» иронично упрекнул своего коллегу Николая Баскова в корысти. Это произошло во время обсуждения номера, с которым выступил хор мам «МамаМия» из Екатеринбурга. Коллектив исполнил песню «Улетай, туча» и набрал 70 голосов.

Одна из судей певица Валерия не встала во время исполнения песни, но позже признала, что ей, как матери троих детей, стоило подбодрить коллектив гораздо раньше. Она отдала свой голос хору.

Я должна была встать еще до того, как вы начали петь. Не могу не поддержать мамочек, которые занимаются таким прекрасным благим делом. Вы поете, дарите друг другу хорошее настроение, своим зрителям, соответственно, такими вы и возвращаетесь в свои семьи. Дети счастливы, мужья довольны, — сказала артистка.

Михаил Турецкий, комментируя выступление, подчеркнул, что артисты, работающие без гонорара, зачастую являются хорошими людьми. Сергей Лазарев не оставил это высказывание без внимания и обратился к коллеге Баскову.

Коль, понял? Ты так себе человечек, — иронично сказал он.

Басков не стал спорить. Он в шутливой форме признал, что действительно является «очень плохим человеком».