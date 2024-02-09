Собчак пожаловалась на кошмары после просмотра интервью Путина Карлсону

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак объяснила, что ей пришлось работать, когда в два часа ночи вышло интервью Карлсона.

«Но главное, ребят, — это то, что после просмотра (...) какие-то адовые сны, просто кошмары какие-то», — пожаловалась журналистка.

В частности, ей снился тонущий корабль и нашествие зомби. Собчак призналась, что не понимает причин, по которым она могла столкнуться с таким последствием.

Интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Журналист опубликовал его в соцсети X (бывшая Twitter), а также на своем сайте. Владелец соцсети Илон Маск сделал репост видео и заявил, что смотрит его. Утром интервью выложили на сайте Кремля.