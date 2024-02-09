Директор Влада Бумаги прокомментировала информацию орозыске блогера приставами

Сегодня появилась новость, что проблемы с налогами обнаружились и у 27-летнего блогера-миллионника и Влада Бумаги.

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«Уехавший в Дубай» парень якобы задолжал 300 тысяч рублей, еще не оплатил штрафы за превышение скорости и парковку в размере 3500 рублей. При этом, подчеркнул телеграм-канал Shot, ежемесячно Влад получает около миллиона долларов за контент в соцсетях.

Не спешите судить блогера. Как оказалось, оснований для этого нет. Его директор Александра Баженова рассказала Super, что вся информация — ложь. Во-первых, говорит она, блогер живет в Москве и никогда никуда не переезжал. А во-вторых, самое главное, у Влада никогда не было крупных задолженностей — цифра в 300 тысяч сильно преувеличена, и оплачивает он налоги регулярно.