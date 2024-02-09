Фадеев передал права на трек «Мой мармеладный» иностранному артисту

«После взлета трека в международных чартах, мы получили более 100 международных запросов — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее. Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка. Многие прямо говорили, что их банки не смогут отправить ни роялти, ни фиксированное вознаграждение российской компании, интересуясь, есть ли у нас оффшорные компании или другой иностранный бизнес. Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек „Мой мармеладный“», — написал Фадеев в своих соцсетях.