EMIN выпустил альбом мечты Now or Never
Сегодня EMIN представил долгожданный альбом NOW OR NEVER, вдохновленный творчеством легендарного Элвиса Пресли. Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти «Грэмми» Дэвидом Фостером, состоит из 12 переосмысленных классических композиций. В состав также вошли три дуэта с Николь Шерзингер, Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком.
Альбом доступен во всем мире.
«Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса, и учился создавать такую музыку, как делал он. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса. Все, к чему прикасается Дэвид, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру», – рассказывает про альбом EMIN.
Альбом NOW OR NEVER, воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбоме представлена знаменитая Unchained Melody, на которую EMIN также снял видео, хиты Suspicious Minds и Viva Las Vegas, сентиментальные романтические баллады Can't Help Falling In Love и Love Me Tender:
- And I Love You So
- In The Ghetto
- Don’t Be Cruel
- Love Me Tender (with Nicole Scherzinger)
- Unchained Melody
- It’s Now Or Never (with Katharine McPhee)
- Help Me Make It Through The Night (with Engelbert Humperdinck)
- Viva Las Vegas
- Can’t Help Falling In Love
- Suspicious Minds
- Until It’s Time For You To Go
- Blue Christmas
«Иногда появляется артист, который заставляет тебя вновь влюбиться в свое искусство. EMIN именно такой. Он удивительный артист, который вложил всю красоту и душу в эти двенадцать легендарных песен. Альбом полон сюрпризов и воспоминаний – все в лучших традициях творчества EMIN’a. Я так горжусь теми высотами, каких мы достигли, и не могу дождаться, чтобы мир услышал этот альбом», – рассказывает Дэвид Фостер, продюсер хитов I have nothing Уитни Хьюстон, Unbreak my heart Тони Брэкстон и Because you loved me Селин Дион.
EMIN вспоминает, что в юности мама подарила ему его первую кассету – альбом Элвиса Пресли, где он открыл для себя всю страсть к музыке. Творчество короля рок-н-ролла вдохновляло будущего артиста на написание музыки, изучение гитары и фортепиано. Он устраивал импровизированные концерты для семьи и друзей. И вот спустя 30 лет EMIN стал гастролировать по всему миру, его творческая деятельность насчитывает 19 альбомов, десятки международных наград и тысячи выступлений по всему миру.