EMIN выпустил альбом мечты Now or Never

«Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса, и учился создавать такую музыку, как делал он. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса. Все, к чему прикасается Дэвид, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру», – рассказывает про альбом EMIN.