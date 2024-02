EMIN выпустил альбом мечты Now or Never

Сегодня EMIN представил долгожданный альбом NOW OR NEVER, вдохновленный творчеством легендарного Элвиса Пресли . Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти «Грэмми» Дэвидом Фостером , состоит из 12 переосмысленных классических композиций. В состав также вошли три дуэта с Николь Шерзингер , Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком.

Альбом NOW OR NEVER, воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбоме представлена знаменитая Unchained Melody, на которую EMIN также снял видео, хиты Suspicious Minds и Viva Las Vegas, сентиментальные романтические баллады Can't Help Falling In Love и Love Me Tender: