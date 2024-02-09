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EMIN выпустил альбом мечты Now or Never

Сегодня EMIN представил долгожданный альбом NOW OR NEVER, вдохновленный творчеством легендарного Элвиса Пресли. Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти «Грэмми» Дэвидом Фостером, состоит из 12 переосмысленных классических композиций. В состав также вошли три дуэта с Николь Шерзингер, Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком.

EMIN выпустил альбом мечты Now or Never
© Пресс-служба EMIN

Альбом доступен во всем мире.

«Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса, и учился создавать такую музыку, как делал он. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса. Все, к чему прикасается Дэвид, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру», – рассказывает про альбом EMIN.

Альбом NOW OR NEVER, воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбоме представлена знаменитая Unchained Melody, на которую EMIN также снял видео, хиты Suspicious Minds и Viva Las Vegas, сентиментальные романтические баллады Can't Help Falling In Love и Love Me Tender:

  1. And I Love You So
  2. In The Ghetto
  3. Don’t Be Cruel
  4. Love Me Tender (with Nicole Scherzinger)
  5. Unchained Melody
  6. It’s Now Or Never (with Katharine McPhee)
  7. Help Me Make It Through The Night (with Engelbert Humperdinck)
  8. Viva Las Vegas
  9. Can’t Help Falling In Love
  10. Suspicious Minds
  11. Until It’s Time For You To Go
  12. Blue Christmas

«Иногда появляется артист, который заставляет тебя вновь влюбиться в свое искусство. EMIN именно такой. Он удивительный артист, который вложил всю красоту и душу в эти двенадцать легендарных песен. Альбом полон сюрпризов и воспоминаний – все в лучших традициях творчества EMIN’a. Я так горжусь теми высотами, каких мы достигли, и не могу дождаться, чтобы мир услышал этот альбом», – рассказывает Дэвид Фостер, продюсер хитов I have nothing Уитни Хьюстон, Unbreak my heart Тони Брэкстон и Because you loved me Селин Дион.

EMIN вспоминает, что в юности мама подарила ему его первую кассету – альбом Элвиса Пресли, где он открыл для себя всю страсть к музыке. Творчество короля рок-н-ролла вдохновляло будущего артиста на написание музыки, изучение гитары и фортепиано. Он устраивал импровизированные концерты для семьи и друзей. И вот спустя 30 лет EMIN стал гастролировать по всему миру, его творческая деятельность насчитывает 19 альбомов, десятки международных наград и тысячи выступлений по всему миру.

Шоу-бизнес
Дэвид Фостер
Николь Шерзингер
Уитни Хьюстон
Элвис Пресли
Санкт-Петербург