Сын Шепелева от Фриске рассказал, как они с отцом проводят время

В рамках передачи Шепелев с сыном будут состязаться с актером Михаилом Башкатовым и его ребенком на кухне — детям предстоит приготовить блюдо, пока родители будут давать им советы через наушник. Платон Шепелев рассказал, что ему нравится музыка, однако он мечтает стать баскетболистом. Также сын Жанны Фриске признался, что ему нравится беседовать с отцом во время прогулок.