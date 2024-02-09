Сафронов рассказал, что его вдохновило на борьбу с раком

Иллюзионист Сергей Сафронов в разговоре с «Пятым каналом» признался, что именно слова поддержки помогли ему в свое время справиться с раком.

По словам Сафронова, в особенно тяжелый период лечения онкологии врач сказал ему теплые слова поддержки, после чего иллюзионист покинул кабинет воодушевленный и уверенный в том, что сможет победить болезнь. Он также вспомнил, как однажды встретил девочку с похожим шрамом и пришел к выводу, что у нее тоже онкология. Сафронов подошел к матери девочки и нашел нужным рассказать о том, как проходит лечение.