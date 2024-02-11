Актрису Нелли Уварову увезли из театра на скорой

Нелли Уварова известна зрителю в основном по роли в популярном сериале «Не родись красивой». Актриса сыграла дурнушку Катю Пушкареву, которая влюбилась в своего начальника. Обстоятельства вокруг героини складываются не всегда просто, но в итоге девушка обретает свое настоящее счастье. Однако в жизни не всегда бывает так сказочно. Вчера стало известно, что Нелли увезли на скорой помощи прямо со сцены театра.

По данным, полученным от руководства театра, Уварова играла спектакль, когда в один момент ей стало плохо. Девушка в буквальном смысле рухнула на сцену и не смогла подняться. Очевидцы рассказывают, что из-за падения у Нелли случилась травма ноги. Скорая помощь приехала быстро и в срочном порядке госпитализировала артистку. Сейчас о её состоянии ничего не известно.