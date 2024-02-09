Рогожин рассказал, как Пугачева подставила Буланову словами о беременности

«При большом стечении народа Таня спела песню, Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: «А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике». И, значит, Таню, это самое [трогает за живот]. Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», — рассказал Рогожин.