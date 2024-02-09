Найк Борзов выступил на премьере эротической драмы со своим участием

«Я думаю, что в истории очень много наблюдений. Я сама училась в театральном институте и была погружена полностью в эту среду. Поэтому, я думаю, это такие наблюдения вокруг, в том тесном круге, в котором мы 4 года все вместе варились», — пояснила режиссер Стася Венкова.