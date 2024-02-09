Батрутдинов пообещал быть жестким в новом шоу

Шоумен Тимур Батрутдинов стал новым наставником во втором сезоне «Лиги городов». Об этом сообщает телеканал ТНТ.

© Газета.Ru

11 февраля в 21:00 на телеканале стартует основной этап нового сезона юмористического проекта «Лига городов», где россияне борются за приз в 10 миллионов рублей, пытаясь рассмешить жюри и аудиторию.

«Мне надо учиться быть жестким и решительным, в «Холостяке» не получилось, надо исправляться», — анонсировал характер своего судейства новый наставник.

В первом выпуске нового сезона выступит победитель прошлого сезона, «Чемодан» из Гурьевска, новая команда «Агрофак» из Ставрополя и «Северяне» из города Нягань. На сцену вернутся «Пиплы» из Благовещенска и «Ренаты» из Москвы, выступит команда «Это Люда говорит» из Владимира.

Авторы проекта рассказали, что одна из команд попытается заменить ведущего, а кто-то из участников подсядет к Батрутдинову в кресло.