Ирина Ортман вспомнила, что ее ранило сильнее всего на «Фабрике звезд»

«Не все зависело от нас. Был некий план и сценарий, хоть нам и не говорили, что делать в тот или иной момент. Но у них там наверху было свое видение – кого в номинации ставить, кому какие песни давать, а мы просто жили. Меня это очень ранило», — призналась Ортман.