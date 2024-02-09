DJ Smash рассказал, что его ищет Юрий Антонов

«Была б моя воля, я вообще бы Антонова полностью переремиксировал, но Юрий Михайлович, человек, как мы знаем сложный в этом плане. Мы это делали вообще для клуба «Шамбала», потом «Дягилев» — для всех клубных проектов», — сказал он, добавив, что у его ремикса до сих пор неофициальный статус.