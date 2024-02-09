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DJ Smash признался, что не покупал права на песню Юрия Антонова "Летящей походкой"

Музыкант DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) рассказал о своей работе с хитом Юрия Антонова в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

DJ Smash рассказал, что его ищет Юрий Антонов
© Газета.Ru

На вопрос ведущего Марка Андерсона, покупал DJ Smash песню Юрия Антонова «Летящей походкой», которую использовал в творчестве, тот ответил отрицательно.

«Была б моя воля, я вообще бы Антонова полностью переремиксировал, но Юрий Михайлович, человек, как мы знаем сложный в этом плане. Мы это делали вообще для клуба «Шамбала», потом «Дягилев» — для всех клубных проектов», — сказал он, добавив, что у его ремикса до сих пор неофициальный статус.

По словам Ширмана, он не обращался к Антонову по вопросу авторских прав, но узнал, что артист его «ищет».

«И я понял, что не надо с ним встречаться. Он давал уже интервью и говорил: «Я его поймаю!», — посмеялся музыкант.

Накануне Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для эстрадных певцов. Антонов считает, что артистам не стоит показывать себя на сцене в голом или полуголом виде. По его словам, такое поведение выходит за рамки человеческого приличия.

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