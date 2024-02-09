Концерт Доры в Саратове предложили отменить

«Приезжает молодая яркая девушка с розовыми волосами, о ее творчестве, да и о ней самой раньше ничего не слышал и не видел. Решил поинтересоваться, возможно действительно, что-то новое в музыке, может очень талантливый исполнитель. Попались песни с названиями «Дорадура», «Папик», «Барбисайз» и прочие», — написал Улегин.